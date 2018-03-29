رام الله 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 مارس 2018 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة ، اليوم ، تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله الذي أكد أن قرارات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي بشأن القدس، تعد انتصارا من قبل شعوب العالم التي تمثلها تلك البرلمانات لقيم الحق والعدالة والإنسانية.وسلطت الصحف الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 16 فلسطينيًا من محافظات الضفة الغربية.وأولت اهتمامًا إدانة وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ، التغول الاستيطاني الاستعماري التوسعي الإسرائيلي ، مشيرة إلى أن مواقف وسياسات اليمين الحاكم في اسرائيل، تعكس حالة من التسابق في دعم الاستيطان وإرضاء جمهوره من المستوطنين، وحالة من الإصرار على تدمير فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.وأوردت صحف فلسطين التقرير الصادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ، بأن 34 أسيرة فلسطينية يقبعن في سجن "هشارون"، وسط أوضاع معيشية وظروف اعتقاليه صعبة.// انتهى //09:38ت م