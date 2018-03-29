الرياض 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 مارس 2018 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض اليوم ، محافظ حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني.واستعرض الدكتور الربيعة خلال اللقاء البرامج المقدمة من المركز لليمن خاصة محافظة حضرموت.ونوه اللواء الركن فرج سالمين البحسني بالدور الكبير الذي يقوم به المركز على الصعيد الإغاثي والإنساني، مشيرًا إلى أن التدخلات العاجلة للمركز في اليمن كان لها الأثر الكبير في تخفيف الأوضاع الصعبة التي يعيشها أبناء حضرموت والشعب اليمني عمومًا.//انتهى//09:39ت م