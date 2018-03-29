الأحساء 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 مارس 2018 م واستطلق غرفة الأحساء ممثلة بإدارة التدريب وتوطين الوظائف، الأحد المقبل، برنامج دبلوم إدارة الأعمال لـ"النساء"، ويستمر لمدة شهرين، وذلك بمقر الغرفة الرئيسي بالمحافظة.ويهدف البرنامج الذي يستهدف المديرات ورئيسات الأقسام الإدارية وسيدات وسيدات الأعمال، والموظفات الإداريات، وخريجات الجامعات والكليات والطالبات، إلى الإسهام في تنمية وتطوير القدرات والمهارات الإدارية والقيادية للمشاركات، من خلال تزويدهن بالمعارف والأساليب الإدارية الحديثة، واكتسابهن المهارات اللازمة نحو قيادة إداراتهن وأقسامهن ومؤسساتهن نحو التميز الإداري، وتطوير العمليات الإدارية ووظائف المؤسسات على جميع المستويات.وتشمل محاور البرنامج مفهوم ومبادئ إدارة الأعمال، والوظائف الأساسية لإدارة الأعمال، والقيادة وإدارة التغيير، واستراتيجيات إدارة الأعمال، والتسويق، والمالية، والموارد البشرية، إضافة إلى الإدارة الاستراتيجية، والجودة الشاملة، والمشاريع.// انتهى //10:55ت م