جدة 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 مارس 2018 م واسكثفت فرق متخصصة بأعمال التفيش البيئي بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة مكة المكرمة, جولاتها الدورية على المنشآت الصناعية بمحافظة رابغ, وذلك ضمن أعمال المسح البيئي البحثي الذي يُعد دراسة بيئية للمحافظة.كما تهدف أعمال التفتيش البيئي على المنشآت الصناعية إلى التأكد من مدى التزام المنشآت الصناعية بالاشتراطات البيئة والمقاييس البيئية المعتمدة, ورصد وضبط المخالفات البيئية وفق متطلبات النظام العام للبيئة واللائحة التنفيذية.// انتهى //10:56ت م