باريس 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 مارس 2018 م واسأكد وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان ، اليوم ، أن إيران تزود الميليشيا الحوثية الانقلابية في اليمن بالأسلحة.وأوضح لودريان في تصريح لإذاعة "ار تي ال" أن هناك مشكلة في اليمن وهي أن العملية السياسية لم تبدأ وأن المملكة العربية السعودية تتعرض باستمرار لهجمات تنفذها الميليشيات الحوثية الانقلابية الذين يحصلون على أسلحة من إيران.// انتهى //10:57ت م