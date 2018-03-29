حائل 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 مارس 2018 م واساختتم فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل، أمس، ست دورات نسائية تدريبية على الإسعافات الأولية برعاية الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة في إطار برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية.وأوضح فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بحائل أن الدورات التي استمرت ثلاثة أيام بمقر غرفة حائل هدفت إلى نشر الوعي الصحي وإيجاد قاعدة معرفية بمبادئ الإسعافات الأولية لدى النساء الأمر الذي تنعكس فائدته على أفراد الأسرة وكذلك في مجال العمل خاصة المعلمات والطالبات، مشيراً إلى أن الدورات استهدفت عدد ٣٢٠ متدربة من منسوبات الجهات الحكومية والمواطنات بإشراف ٨ مدربات على مستوى عال من الخبرة في هذا المجال تلقت خلالها المتدربات المعلومة النظرية وتطبيقها عملياً وكذلك كيفية المحافظة على أساسيات الحياة للمصاب.ولفت إلى أن جميع المتدربات حصلن في نهاية الدورة على شهادة معتمدة من قبل هيئة الهلال الأحمر السعودي تتيح لها تقديم الإسعافات الأولية والتعامل مع جميع الحالات الطارئة التي تواجهها في المنزل ومكان العمل والمواقع العامة لتساهم بشكل فعال في إنقاذ المصاب أو الحد من حدوث أي مضاعفات لدى المصاب حتى وصول الفرق الإسعافية.من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة غرفة حائل عبدالله العديم أن الغرفة ومن خلال مسؤوليتها الاجتماعية تسهم في دعم واحتضان هذا البرنامج الإنساني بهدف الرفع من وعي المجتمع وربات الأسر بوجه خاص.// انتهى //11:06ت م