تبوك 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 مارس 2018 م واسهطلت اليوم أمطار خفيفة على مركز علقان التابع لمحافظة حقل بمنطقة تبوك شملت الصدارة والظهر والدحيل والطويلات وعميق.كما هطلت أمطار على مركز الوادي الجديد، شملت علو جله وعلو العناب ووادي دبر والثميمية وأم جرفين والهواره وجبال الظريف وجبال التيه ووادي عميق ومسيهيج، وأمطار متوسطة على مركز أبو الحنشان شملت تنينير والأسمر وردة رشيد والجديد، ارتوت على إثرها الأرض.جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //11:07ت م