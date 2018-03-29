نجران 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 مارس 2018 م واستنفذ لجنة شؤون الخريجين بكلية المجتمع بجامعة نجران الاثنين القادم، دورة تدريبية بعنوان "فن القيادة وبناء الفريق"، وذلك بمقر الكلية.وتتناول الدورة التي تستهدف الخريجات والمتوقع تخرجهن خلال الفصل الدراسي الثاني، العديد من المحاور أبرزها، التعريف بأهمية العمل الجماعي، ومفهوم القيادة، وتأثير القائد على الآخرين، ومراحل بناء الفريق، والجوانب السلوكية في عمل الفريق.// انتهى //11:08ت م