جدة 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 مارس 2018 م واستنظم كلية علوم الأرض بجامعة الملك عبدالعزيز يوم الثلاثاء القادم, الملتقى العلمي الثالث لإدارة الأزمات والكوارث, وذلك بمركز الملك فيصل للمؤتمرات في الجامعة.وأوضح عميد كلية علوم الأرض الدكتور عمار بن عبدالمنعم أمين، أن الملتقى الذي يأتي برعاية معالي مدير الجامعة الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي, سيشهد تقديم أربع محاضرات علمية تناقش جوانب مهمة في مجال إدارة الأزمات والكوارث, حيث يستعرض المساعد بقسم الهندسة النووية والعلوم الإشعاعية من جامعة ميتشغن آن آربر في الولايات المتحدة الأمريكية الدكتور ناصر شبير في محاضرة بعنوان "التهديد النووي .. التأثير والاستجابة" أنواع الكوارث النووية والتأثيرات المصاحبة لتلك الكوارث وكيفية إدارتها, إضافة إلى التخطيط والاستعداد والاستجابة والجهود الدولية لمكافحة التهديدات النووية.وفي محاضرة بعنوان "إدارة الحالات الطارئة" يستعرض أستاذ العدالة الجنائية بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية اللواء الدكتور عبد الغفار عفيفي الدويك أهمية التنبؤ بالأزمات الكوارث في دعم متخذ القرار , وأسباب إعلان حالات الطوارئ وكيفية إدارتها, إلى جانب الأحكام العرفية والاطار القانوني لمواجهة تلك الكوارث, كما يتناول مدير معهد تنظيم وإدارة الحشود بالأمن العام العقيد الدكتور محمد بن عبدالله الزهراني, المحددات الرئيسية لاستراتيجية المملكة في إدارة الحشود بموسم الحج، إلى جانب استعراض نموذج إدارة الأزمة في التجمعات البشرية في المملكة, وذلك في محاضرة بعنوان "استراتيجية إدارة الحشود بالمملكة العربية السعودية - الحج أنموذج ".وأشار عميد كلية علوم الأرض إلى أن الأستاذ المشارك في كلية العلوم الإدارية بالجامعة الألمانية الأردنية بعمان الدكتور نائل محمد المؤمني, سيتطرق في محاضرة بعنوان "إدارة استمرارية الأعمال" لأهم عناصر استمرارية الأعمال وأهدافها, وكيفية إدارة استمرارية الأعمال وإدارة مخاطر استمراريتها, إضافة إلى أبرز مؤشرات نجاح الخطط الخاصة ببرامج استمرارية الأعمال ومعاييرها.// انتهى //11:10ت م