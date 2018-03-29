الطائف 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 مارس 2018 م واساحتفى النادي الأدبي الثقافي بالطائف مساء أمس ،باليوم العالمي للشعر بتنظيم جماعة فرقد الإبداعية لأمسية شعرية بمقر النادي .وأفاد رئيس مجلس إدارة النادي عطا الله بن مسفر الجعيد أن الأمسية شارك فيها الشاعرة الدكتورة مها العتيبي، والشاعر سلطان العصيمي، والشاعر تركي القرني، والشاعر عبدالرحمن السالمي، وأدارها حامد العباسي ومن قاعة السيدات هلا خزرجي .يذكر أن العالم يحتفل باليوم العالمي للشعر في 21 آذار (مارس) من كل عام، وقد أعلنته منظمة اليونسكو عام 1999 بهدف تجديد الاعتراف وإعطاء زخم للحركات الشعرية الوطنية والإقليمية والدولية وتعزيز القراءة والكتابة ونشر وتدريس الشعر في جميع أنحاء العالم.// انتهى //11:12ت م