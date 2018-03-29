بكين 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 مارس 2018 م واسالتقى معالي رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري،بمقر ديوان الرقابة الوطني في العاصمة الصينية بكين معالي المراجع العام بجمهورية الصين الشعبية هو زوان.وجرى خلال اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وكيفية تعزيز التعاون بين الجهازين في المجال الرقابي والتدريب وتبادل الخبرات والتعاون في إطار دور كلا الجهازين القيادي في المنظمات الدولية المعنية بالأجهزة العليا للرقابة.ويأتي اللقاء على هامش مشاركة وفد ديوان المراقبة العامة في الاجتماع الخامس لمجموعة عمل الإنتوساي للتحديث المالي والإصلاح التنظيمي المنعقد في العاصمة الصينية بكين خلال الفترة من 11 - 12 رجب 1439هـ، الموافق 28 - 29 مارس 2018م.يذكر أن الديوان يتولى منصب النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "الإنتوساي"، ورئيس اللجنة التوجيهية لتعاون "الإنتوساي" مع مجموعة المانحين، ولجنة السياسات المالية والإدارية للمنظمة.// انتهى //11:56ت م