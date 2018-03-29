الطوال 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 مارس 2018 م واسأنهت بلدية محافظة أحد المسارحة زراعة أكثر من ٧٠٠ نخلة بمداخل المحافظة وشوارعها الرئيسية، وتعمل حالياً على زراعة النخيل في الحزام الداخلي للمحافظة.وأوضح رئيس البلدية المهندس سلمان الفيفي أن البلدية تعمل على تجميل المحافظة ضمن خطة البلدية في زيادة الرقعة الخضراء في المحافظة, وإضافة لمسات جمالية على مداخلها والميادين العامة مما يضفي جمالاً على المحافظة.// انتهى //11:57ت م