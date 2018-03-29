ينبع 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 مارس 2018 م واساختتم تعليم محافظة ينبع اليوم، فعاليات مهرجان "الطالب المُهَيَّأ بدنينًا" الموجه لطلاب الصفوف الأولية ،بحضور مدير تعليم المحافظة الدكتور محمد بن عبدالله العقيبي .وهدفت الفعاليات التي نفذها قسم الإشراف التربوي واستفاد منها 500 طالب بالمرحلة الابتدائية في قطاع ينبع البحر،إلى إعداد الطالب بدنيا والرفع من مستوى اللياقة البدنية .وبين مدير الإشراف التربوي أن المهرجان سعى لتحقيق المفاهيم والمهارات الحركية الأساسية للطلاب بالمرحلة المبكرة، والتعرف على أبجديات الحركة وأهميتها للنمو والتطور البدني للطالب، وإدراك العوامل المؤثرة على تدريس المهارات الحركية الأساسية، وفهم وتطبيق المبادئ الأساسية عند تعليمها، وقياس مخرجات دروس التربية البدنية لطلاب الصفوف الأولية، والتعرف على أساليب تقييم المهارات الحركية الأساسية وإثارة دافعية الطلاب نحو المشاركة في حصص التربية البدنية.وتخلل برنامج حفل الاختتام نشيد " وطنا غير", صاحبته عروض رياضية قدمها الطلاب، فيما جرى تكريم المدارس المشاركة.// انتهى //12:07ت م