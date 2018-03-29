بغداد 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 مارس 2018 م واسأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق اليوم عن اتخاذها تدابير جديدة للحفاظ على نزاهة الانتخابات البرلمانية المقررة في 12 مايو المقبل , من بينها إحالة الناخبين الذين يثبت تورطهم ببيع بطاقاتهم الانتخابية الإلكترونية إلى القضاء.وأوضحت المفوضية في بيان لها أنها ستسحب المصادقة من أي مرشح أو حزب أو تحالف سياسي يثبت رسميا وبالأدلة القاطعة حصوله على بطاقات الناخبين بطريقة غير شرعية وملتوية, وسيتم إحالته إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.وأضاف البيان أنه :"ستتم معاقبة أي موظف من موظفي المفوضية بالفصل من وظيفته في حال ثبوت تعاونه مع أية جهة كانت للحصول على بطاقات الناخبين بصورة غير شرعية أو قانونية وإحالته إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه ، منوهة بأن هذه التدابير تستهدف الحفاظ على سلامة ونزاهة العملية الانتخابية.// انتهى //12:07ت م