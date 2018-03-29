الرباط 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 مارس 2018 م واسأبرزت الصحف المغربية الصادرة اليوم إدانة العاهل المغربي الملك محمد السادس للهجمات الصاروخية التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية من داخل الأراضي اليمنية من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية ، وشجبه لهذا الاعتداء الإجرامي الغاشم ، كما واصلت اهتمامها بردود الفعل العربية والدولية المنددة بهذا الهجوم.وتطرقت الصحف إلى استقبال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أمس لوزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة الذي يزور الأردن في إطار التنسيق والتشاور حول أجندة القمة العربية وفي موضوع القدس.وتناقلت تحذيرات السلطة الفلسطينية من خطورة إجراءات الاحتلال بحق المسجد الأقصى وسائر المقدسات الإسلامية في المدينة المقدسة.واهتمت الصحف بزيارة زعيم كوريا الشمالية للصين وتعهده أمام الرئيس الصيني بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.// انتهى //12:07ت م