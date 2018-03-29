القدس المحتلة 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 مارس 2018 م واساعتقلت قوات الاحتلال ، اليوم ، خمسة فلسطينيين من بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة بينهم طفل.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة العيسوية واعتقلت كلا من، الطفل محمد مجدي عطية، ومحمد عبد الرؤوف محمود، وعلي محيسن، وأحمد خالد أبو شمالة ، ومحمد زكريا عليان ، وحوّلتهم إلى مراكز توقيف وتحقيق في المدينة.// انتهى //12:08ت م