تونس 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 مارس 2018 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم بالإصلاحات والتدابير الحكومية المتخذة لرقمنة الإدارة وتقليص الصعوبات التي تعرقل إنجاز المشاريع في القطاع الرقمي , وأشارت إلى جانب ذلك إلى الجهود الأمنية المتواصلة في تعقب العناصر الإرهابية المتحصنة في الجبال.ورصدت في الشأن الليبي تأكيد مصادر من الخارجية المصرية انسجام المواقف مع الجزائر إزاء أزمة ليبيا ورفضهما للتدخل العسكري والتمسك بالحل السلمي وفي إطار الاتفاق السياسي , وكتبت في السياق عن تسوية تاريخية بين قبائل مصراتة والزنتان بعد سنوات من الحرب وتشديدهما على العمل على المصالحة الوطنية الشاملة لكافة أبناء الشعب الليبي وعدم السماح بتقسيم ليبيا والنيل من حدة أراضيها.وتناولت صحف تونس في تقارير أخرى تأكيد الصين انها حصلت على تعهد من زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية , وبدء هيئة الانتخابات المصرية بفرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية وإعلان عن اسم الرئيس سيكون يوم الأحد القادم, و إلقاء الشرطة الايطالية القبض على شخص بضواحي مدينة تورينو بتهمة تهديد أمن البلاد .// انتهى //12:27ت م