عمّان 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 مارس 2018 م واسبدأت في منتجع البحر الميت جنوب الأردن اليوم أعمال المؤتمر العلمي العربي السنوي الثالث الذي تنظمه الجمعية الأردنية للعلوم التربوية بعنوان "رؤى وأفكار لقضايا ساخنة في التعليم العام".وأوضح رئيس الجمعية الدكتور راتب السعود في كلمة الافتتاح أن المؤتمر يأتي في إطار جهود الجمعية للإسهام في تطوير أداء المؤسسات التربوية والتعليمية في المنطقة العربية من خلال نشر المعارف والتقنيات التربوية الحديثة والتركيز على مبادئ الجودة لتحقيق التميز في جميع عناصر النظام التربوي، وتعزيز التعاون بين وزارات التربية والتعليم ومؤسسات المجتمع المحلية ذات العلاقة.ويهدف المؤتمر الذي يشارك فيه نخبة من التربويين والأكاديميين وأساتذة الجامعات في عدد من الدول العربية إلى تبادل الأفكار والخبرات بين المشاركين حول مختلف قضايا التعليم العام، والاطلاع على بعض النماذج العربية الناجحة في العملية التعليمية.ويناقش المؤتمر على مدى ثلاثة أيام، عددًا من المحاور الهامة في العملية التعليمية، منها السياسات التربوية والحاكمية الرشيدة في الإدارة التربوية والمدرسية، والإشراف التربوي الفاعل وتقييم الأداء الوظيفي، والرؤى المعاصرة في المساءلة التربوية والأخلاقيات المهنية.كما تتضمن المحاور أيضا، أعداد المعلمين وتنميتهم في ظل مجتمع المعرفة المتسارعة، والفاعلية المدرسية وتكنولوجيا التعليم وتجويد العملية التعليمية التعلمية، بالإضافة إلى تطوير المناهج والكتب المدرسية لمدرسة المستقبل، وتفعيل التعليم المهني والتقني المدرسي.// انتهى //12:27ت م