الرياض 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 مارس 2018 م واستفقد معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، يرافقه مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة المهندس طارق الملحم.وتجول المشيطي في إدارات وأقسام الفرع واطلع على الخدمات التي يقدمها الفرع، مستمعاً للمهام المنوطة بعمل الإدارات والاقسام واحتياجاتهم.كما اطلع على المشروعات المعتمدة لدى الفرع المنفذة والأخرى جاري تنفيذها .وحث المهندس المشيطي الجميع على بذل المزيد من الجهد والعمل بشفافية لتذليل اي معوقات لتمكن من سرعة الإنجاز لتلبية خدمات المستفيدين بجوده عالية، مبيناً أن زيارته تأتي لمتابعة سير العمل، مشيراً إلى أن مثل هذه الزيارات التفقدية يتم من خلالها بحث فرص التحسين والعمل على تنفيذها، وتكثيف الأعمال المنجزة وتطويرها ليتم إيجاد بيئة عمل أكثر تنظيماً، مؤكداً أن المتابعة مستمرة لتقديم الدعم لما يسهم في تحسين الخدمات التي يستفيد منها الجميع.وعلى هامش الزيارة، عقد معالي المهندس منصور المشيطي اجتماعاً بمدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية ومنسوبي الفرع، ناقش خلاله المستجدات الخاصة بالمشاريع لدى الفرع، والخطط التشغيلية وسير تنفيذ وإنجاز الأعمال.// انتهى //12:32ت م