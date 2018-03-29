نجران 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 مارس 2018 م واستفقد مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور محسن بن علي حكمي اليوم، عدداً من المدارس بمحافظة حبونا، اطّلع خلالها على سير العملية التعليمية، واحتياجات الأهالي لخدمات قطاع التعليم في المراكز والقرى والهجر، كما عقد لقاءً مع المشرفين التربويين وقادة المدارس بالمحافظة، بحضور مساعده للشؤون التعليمية "بنين" حسين آل معمر.وشدّد الدكتور حكمي، على ضرورة تطبيق استراتيجيات التدريس الحديثة ومتطلبات التعليم الإلكتروني التي تنعكس على غرس المبادئ والقيم الإيجابية في نفوس المتعلمين للوصول للتطلعات المأمولة لرؤية المملكة ٢٠٣٠.وأكّد أهمية الدور الفاعل لقائد المدرسة في الحرص على مواجهة التحديات المهنية الطارئة، وتقديم البرامج الهادفة في مجالات التوعية الفكرية، وتعزيز الانتماء الوطني في نفوس الطلاب بصفة خاصة والمجتمع المدرسي بشكل عام، مشيراً إلى أن مستوى الأداء للمخرجات التعليمية هو المحور الأساسي لتقييم الجهود المبذولة في المؤسسات التعليمية، متطلعاً إلى بذل المزيد من قبل قادة المدارس لمواكبة المتغيرات الحديثة، إضافة إلى استغلال الميزانية التشغيلية وفق مجالاتها المحددة في اللوائح التنظيمية لتحقيق التطلعات المأمولة التي تضمن إيجاد البيئة المدرسية الجاذبة.// انتهى //12:35ت م