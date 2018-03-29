أحد المسارحة 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 مارس 2018 م واسفتحت بلدية محافظة أحد المسارحة مظاريف عدد من المشروعات بقيمة تجاوزت 40 مليون ريال، تضمنت مشرومات خدمية حيوية للمحافظة والمراكز والقري التابعة لبلدية المحافظة.وأكد رئيس البلدية المهندس سلمان بن حسين الفيفي أهمية التقيد والالتزام من قبل المقاولين بالمواصفات التي تضمنتها وثائق المناقصات والإسراع في عملية التسليم والتنفيذ لجملة هذه المشاريع والتقيد بالمدة الزمنية لانتهائها، مبيناً أن تنفيذ هذه المشاريع يأتي ضمن أعمال البلدية لإيصال الخدمات داخل المحافظة والقرى التابعة لها.// انتهى //12:36ت م