الرياض 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 مارس 2018 م واستشارك غرفة الرياض ممثلة بلجنة السياحة والترفيه، في ملتقى السفر والاستثمار السياحي بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة من 1-4 ابريل 2018م.وذكر عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس اللجنة ماجد الحكير، أن المشاركة تهدف لتفعيل جهود تطوير أنشطة السفر والاستثمار السياحي بما يحرك القطاع واعتباره واعداً في خدمة الاقتصاد الوطني في مرحلة التحول الاقتصادي التي تبلورت برؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.وأضاف أن مشاركة غرفة الرياض ستسهم في إبراز جهودها من خلال لجنة السياحة والترفيه في تنشيط القطاع، وما حققته اللجنة من نجاحات وإنجازات في تنظيم مهرجان الرياض للتسوق والترفيه السنوي، ويسعى المهرجان لدعم السياحة الداخلية، وتنشيط الحركة التسويقية والترفيهية والاقتصادية والثقافية والسياحية بمدينة الرياض بما يتناسب مع مكتسباتنا الدينية وعاداتنا وتقاليدنا, وتحويلها لمدينة جاذبة خلال فصل الصيف من كل عام.// انتهى //12:36ت م