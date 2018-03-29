الأحساء 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 مارس 2018 م واستُكثف أمانة الاحساء ممثلة ببلدية الهفوف جهودها في رفع التشويه البصري الناتج عن إيقاف " المركبات والآليات الثقيلة " في الأراضي الفضاء والاحياء السكنية، امتداداً لخطط الأمانة الهادفة الى تفعيل المبادرة الوزارية لإزالة مظاهر التلوث البصري والعمل على تحسين المشهد الحضري .وأوضح رئيس بلدية الهفوف الدكتور قاسم الهزوم، أن مثل هذه الظاهرة لها انعكاسات سلبية عدة سواءً على الساكنين في الأحياء أو بما ينتج عن هذه المركبات والآليات من ضجيج أو ما تُخلّفُه من ادخنه وعوادم وخلافه، والتشويه البصري للبيئة بتواجدها العشوائي في تلك المواقع.وأضاف انه يتم انذار واشعار أصحاب هذه المركبات أو الآليات بترحيلها ومن ثم يتم العمل على التنسيق مع إدارة مرور المحافظة قبل رفعها وحجزها وتطبيق الأنظمة واللوائح البلدية بحق المخالفين، لافتاً الى رفع وحجز "220" من المركبات والآليات الثقيلة وإنذار أصحابها، وما زال العمل متواصل في هذا الجانب .وأهابت الأمانة بضرورة تعاون أصحاب المركبات والآليات وعدم ايقافها في الأراضي الفضاء أو الاحياء السكنية والإسهام في المحافظة على البيئة من التشويه البصري، مشددةً على أنه سيتم تطبيق لائحة الجزاءات وفق الأنظمة الوزارية بحق المخالفين.// انتهى//13:46ت م