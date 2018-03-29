جيزان 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 مارس 2018 م واسأعلنت جامعة جازان عن تخصيص عشرة مقاعد تدريبية للطلاب والطالبات الموهوبين في ‫تعليم صبيا في مختلف البرامج التي يقدمها المركز بالجامعة ، في خطوة من الجامعة لنشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.وأوضح ‏المشرف على مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة جازان الدكتور محمد عقيل، أن تخصيص المقاعد جاء إثر مشاركة الجامعة ممثلة بمركز الابتكار وريادة الأعمال في ملتقى الموهبة الأول بمقر إدارة تعليم صبيا الذي اختتم فعالياته أمس، حيث قدم المركز عدداً من الفعاليات ممثلة في معرض تعريفي ومشاركة في الجلسات العلمية للملتقى بعدد من الأوراق البحثية والعلمية في مجال تنمية الابتكار وريادة الأعمال.// انتهى //13:47ت م