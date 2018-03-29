لندن 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 مارس 2018 م واستعهدت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي باستكمال عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشكل يحافظ على وحدة المملكة المتحدة.وأكّدت تريزا ماي في تصريح لها اليوم أنها مصممة على مغادرة بلادها الاتحاد الأوروبي ، وتعزيز الروابط التي توحد بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في السنوات القادمة.وأوضحت أنه مع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي سيتم استرجاع سلطات عديدة من بروكسل إلى المملكة المتحدة.// انتهى //13:48ت م