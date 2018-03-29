الطائف 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 مارس 2018 م واسوافق صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رئيس اللجنة الإشرافية لسوق عكاظ على تمديد فترة استقبال مشاركات المتقدمين على جوائز مسابقات سوق عكاظ في دورته الـ 12 حتى نهاية يوم الإثنين 30 رجب 1439هــ الموافق 16 أبريل 2018 م ، التي تشمل هذا العام جائزة سوق عكاظ التقديرية للأدب، بالإضافة الى 14 جائزة ومسابقة اخرى تبلغ جوائزها 2.500.000 ريال.وجاءت موافقة سمو رئيس الهيئة استجابة للطلبات الكثيرة التي وردت إلى اللجنة الثقافية المعنية باستقبال الطلبات ورغبة الكثير في منحهم وقتاً لتقديم ترشيحاتهم وأعمالهم للتنافس على هذه الجوائز الفريدة نظراً لما يحظى به السوق من مكانة إقليمية ودولية.وكانت أمانة سوق عكاظ وبالتعاون مع اللجنة الثقافية للسوق أعلنت في وقت سابق عن بدء استقبال الترشيحات لجوائز ومسابقات الدورة الحالية، وفتح المجال للمسابقات والجوائز أمام الشعراء، والادباء، والفنانين التشكيليين، والمبتكرين في المجال العلمي، والخطاطين، والمصورين الفوتوغرافيين في الوطن العربي للترشح.وتضم جوائز ومسابقات سوق عكاظ (15) جائزة ومسابقة تغطي مساحة واسعة من الإبداع في الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية والإنسانية، وهي جائزة عكاظ الدولية للشعر العربي الفصيح (شاعر عكاظ)، وجائزة سوق عكاظ التقديرية للأدب "جائزة الأدب لسوق عكاظ"، وجائزة سوق عكاظ الدولية للحرف والصناعات اليدوية، وجائزة سوق عكاظ الدولية للخط العربي، وجائزة سوق عكاظ الدولية للسرد العربي، وجائزة سوق عكاظ للابتكار، وجائزة سوق عكاظ لريادة الأعمال ، ومسابقة سوق عكاظ للتصوير الضوئي، ومسابقة شاعر شباب سوق عكاظ، ومسابقة سوق عكاظ للفنون الشعبية، ومسابقة سوق عكاظ للعروض المسرحية، وجائزة سوق عكاظ للفن التشكيلي، ومسابقة سوق عكاظ لريادة الأعمال، ومسابقة أشبال سوق عكاظ للفنون الشعبية ، ومسابقة خطيب سوق عكاظ للنشء.وتشهد دورة هذا العام من سوق عكاظ جوائز ومسابقات جديدة، هي جائزة سوق عكاظ التقديرية للأدب، ومسابقة سوق عكاظ للفيلم القصير.ويمكن للراغبين التقدم لجوائز سوق عكاظ في ارسالها عبر الموقع الإلكتروني لسوق عكاظ www.sooqokaz.com أو إرسالها على العنوان (جامعة الطائف، مكتب مدير الجامعة، ص.ب (888)، الرمز البريدي (21974) بالحوية، محافظة الطائف، السعودية) أو على العنوان (الأمانة العامة لسوق عكاظ، ص ب (6150)، الرمز البريدي (21944) محافظة الطائف، السعودية)، وسوف يتم الإعلان عن أسماء الفائزين لاحقا.ودعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني المبدعين في المملكة والوطن العربي إلى المشاركة في جوائز ومسابقات الدورة الثانية عشرة لسوق عكاظ 1439هـ التي ستقام برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – يحفظه الله – خلال الفترة من 13 – 29 شوال 1439هـ الموافق 27 يونيو إلى 13 يوليو 2018م في موقع السوق بمحافظة الطائف، والتي تشمل هذا العام جائزة سوق عكاظ التقديرية للأدب، بالإضافة الى 14 جائزة ومسابقة اخرى تبلغ جوائزها 2.500.000 ريال.وتشمل جوائز سوق عكاظ :1. جائزة سوق عكاظ الدولية للشعر العربي الفصيح (شاعر عكاظ) : وهي جائزة دولية تهـدف تأتي تكريما للشعر الذي هو ديوان العرب، وللغة العربية الغراء، وحرصا على هذا المكون الإنساني الثقافي الفذ، ومجالا لتنافس الأصوات الشعرية المتميزة، وعرض أثمن ما جادت به قرائح الشعراء، لانتقاء صاحب استحقاق لقب شاعر سوق عكاظ، وحوز وسام الشعر العربي.2. جائزة سوق عكاظ للحرف والصناعات اليدوية : جائزة دولية تهتم بالحرف والصناعات اليدوية، وتهدف إلى تشجيع الحرفيين على التعريف بمنتجاتهم والانطلاق الى آفاق تطويرها وتحريك أطر المنافسة بهدف الإبداع المتجدد في هذا النشاط الذي نعتز به ويميزنا عن المجتمعات الأخرى.// يتبع //13:54ت م

3. جائزة سوق عكاظ الدولية للخط العربي : وهي جائزة دولية مفتوحة للخطاطين من داخل المملكة وخارجها تهدف إلى إبراز القيم الجمالية للخط العربي، ودعم الخطاطين المبدعين، وتحفيز المواهب، وخدمة اللغة العربية من خلال الاهتمام بجماليات الحرف العربي.4.جائزة سوق عكاظ الدولية للسرد العربي : تُعد جائزة سوق عكاظ الدولية للسرد العربي تظاهرة ثقافية أدبية دولية وفرصة لتحقيق التواصل بين الأدباء والكتاب السعوديين والعرب في مجالات السرد العربي، ومناسبة لعرض إبداعاتهم الأدبية، كما تُعد الجائزة إحدى جوائز السرد التي تقدم بالتناوب في سوق عكاظ؛ بهدف تشجيع كتاب السرد بأنواعه المختلفة في الوطن العربي، وتطوير فنون الأدب العربي السردي، وإيجاد روائيين وأدباء وكتاب شباب متمكنين في هذا المجال.5. جائزة سوق عكاظ للابتكار : هي جائزة وطنية تستهدف المبتكرين في المملكة العربيَّة السعوديَّة ممن نجح في تحويل أفكاره الإبداعيَّة والابتكاريَّة إلى منتجات أو خدمات ذات عوائد ماليَّة؛ بهدف تشجيع الابتكار والمبتكرين وبث روح المنافسة بينهم للتميز وتقديم الأفضل، وحث المجتمع على التفكير الإبداعي، والإسهام في دعم الاقتصاد المحلي والوطني.6- جائزة سوق عكاظ للفن التشكيلي : تُعد جائزة سوق عكاظ للفنون التشكيلية تظاهرة ثقافية وطنية وفرصة لتحقيق التواصل بين الفنانين التشكيليين، ومناسبة للتعرف على تجاربهم في مجال الفنون التشكيلية وعرض إبداعاتهم الفنية، بهدف الارتقاء بالفنون التشكيلية السعودية.أما مسابقات سوق عكاظ فتشمل :1. مسابقة شاعر شباب سوق عكاظ : هي مسابقة وطنية مخصصة للشعراء الشباب بالمملكة العربية السعودية، تهدف إلى تشجيعهم وبث روح التنافس الإبداعي بينهم بالشعر العربي الفصيح.2.مسابقة سوق عكاظ للفنون الشعبية : تُعد مسابقة سوق عكاظ للفنون الشعبية تظاهرة ثقافية وطنية وفرصة لتحقيق التواصل بين فرق الفنون الشعبية السعودية في مجال الفنون التراثية، ومناسبة لعرض إبداعاتهم الشعبية.3. مسابقة أشبال سوق عكاظ لفنون الشعبية : مسابقة أشبال سوق عكاظ للفنون الشعبية تمثل حدثا ثقافيا وطنيا مهما وفرصة لتحقيق التواصل بين اشبال المملكة في مجال الفنون الشعبية، ومناسبة لعرض إبداعاتهم الفنية.4. مسابقة سوق عكاظ للعروض المسرحية : هي مسابقة خليجية خاصة بالعروض المسرحية، تهدف إلى بث روح المنافسة بين فرق الفنون المسرحية من جميع مناطق المملكة والخليج العربي واختيار أفضل العروض؛ بهدف الإسهام في تنشيط الحركة المسرحية وتطويرها، ودعم التجارب المسرحية المحلية والخليجية المميزة وتشجيعها، واكتشاف المواهب الفنية وإبرازها وصقلها، والترويج للحركة المسرحية.5. مسابقة سوق عكاظ لريادة الأعمال : وهي جائزة مخصصة لرواد الأعمال المبتكرين الذين بادروا بتأسيس شركات ناشئة، وأسهموا في إيجاد حلول إبداعيَّة للمشكلات التي تواجه المجتمع، أو أوجدوا أسواقاً جديدة لمنتجات ابتكارية، بدأوا بفكرة وتحولت الفكرة إلى مشروع ناشئ، ونجحوا بعد ذلك في تقديم منتجات وخدمات مبتكرة.6.مسابقة سوق عكاظ للتصوير الضوئي : هي مسابقة ثقافية وفرصة لتحقيق التواصل بين المصورين الفوتوغرافيين السعوديين والعرب، والتعرف على تجاربهم في مجال فنون التصوير الضوئي وعرض إبداعاتهم الفنية.7- جائزة سوق عكاظ التقديرية للأدب : وهي جائزة تقديرية يمنحها سوق عكاظ لشخصية واحدة تعمل في أحد مجالات الأدب بفروعه المختلفة نقداً وإبداعاً؛ وذلك تقديرا لجهودها في مجال أو أكثر من مجالاته، ويكون منح الجائزة بناء على ترشيحاتِ جهات ذات صفة وتخصص في هذا الصدد، على أن تمر الترشيحات المستوفية لشروط الجائزة بلجان تحكيم متخصصة ومنتقاة ومتنوعة تعتمدها اللجنة الثقافية لسوق عكاظ.8- مسابقة خطيب سوق عكاظ للنشء : تُعد مسابقة "خطيب سوق عكاظ للنشء"، نشاطا ثقافيا وطنيا وفرصة لتحقيق التواصل بين نشء المملكة المتمكنين في الخطابة باللغة العربية الفصحى، وهي مخصصة فقط للخطابة عن كل ما يتعلق بسوق عكاظ سواء في مجال الآداب أو الفنون الإنساني، وتستهدف النشء من عمر سبع سنوات إلى خمسة عشر سنة.9- مسابقة سوق عكاظ للفيلم القصير : هي جائزة وطنية تستهدف صناع الأفلام في المملكة الذين نجحوا في تحويل أفكارهم الإبداعيَّة إلى صورة جمالية متحركة سهلة الاستيعاب، كما تهدف المسابقة إلى تشجيع المواهب الوطنية وبث روح المنافسة بينهم للتميز وتقديم الأفضل بنشر الوعي وحث المجتمع على التفكير الإبداعي والإسهام في التنمية ودعم الاقتصاد المحلي والوطني.// انتهى //13:54ت م