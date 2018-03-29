جدة 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 مارس 2018 م واسأقام النادي الادبي الثقافي بجدة أمس ، دورة بعنوان (صناعة القدوة ) ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي تحت شعار "كيف نكون قدوة" قدمها المحاضر بكلية المجتمع بجامعة الملك عبدالعزيزاحمد مخضور .وسلط المحاضرالضوء على مفهوم القدوة والفرق بين القدوة الشمولية والقدوة المتخصصة.واشار إلى أبرزالسمات والصفات التي يتطلع الناس لوجودها في القدوة و أهم خمسة ممارسات تصنع من الفرد قدوة للاخرين.// انتهى //13:55ت م