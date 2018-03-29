ثقافي / " صناعة القدوة " دورة تدريبة بأدبي جدة
الخميس 1439/7/12 هـ الموافق 2018/03/29 م واس
جدة 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 مارس 2018 م واس
أقام النادي الادبي الثقافي بجدة أمس ، دورة بعنوان (صناعة القدوة ) ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي تحت شعار "كيف نكون قدوة" قدمها المحاضر بكلية المجتمع بجامعة الملك عبدالعزيزاحمد مخضور .
وسلط المحاضرالضوء على مفهوم القدوة والفرق بين القدوة الشمولية والقدوة المتخصصة.
واشار إلى أبرزالسمات والصفات التي يتطلع الناس لوجودها في القدوة و أهم خمسة ممارسات تصنع من الفرد قدوة للاخرين.
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13:55ت م