القطيف 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 مارس 2018 م واسأعلنت بلدية محافظة القطيف اليوم, عن استقبال عروض الراغبين في دخول المنافسة العامة لتنفيذ مشروع تشجير وحفر آبار بشوارع المحافظة.وأبانت أن المشروع المطروح للمنافسة يتمثل في استكمال تشجير الشوارع وحفر الآبار بشوارع محافظة القطيف للأعوام ١٤٣٩- ١٤٤0هـ , مبينة أن آخر موعد لتسليم العطاءات هو 21 /8 /1439هـ .ودعت البلدية الراغبين في تنفيذ هذا المشروع إلى مراجعة إدارة المشتريات بمبنى البلدية الرئيس، مصطحبين معهم الأوراق الثبوتية اللازمة.يذكر أن بلدية القطيف تنفذ عدداً من مشاريع تطوير وتأهيل وسفلتة وأرصفة وإنارة وتحسين الطرق بمحافظة القطيف.// انتهى //13:55ت م