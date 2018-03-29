جدة 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 مارس 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة, بمقر الإمارة بجدة, أمين العاصمة المقدسة المُعيّن حديثا المهندس محمد القويحص.وهنأ سمو أمير منطقة مكة المكرمة المهندس القويحص بالثقة الملكية بتعيينه أميناً للعاصمة المقدسة، حاثاً إياه على بذل الجهود وتسخير الإمكانات للنهضة بأقدس البقاع وتوفير الخدمات لقاصديها، سائلا الله له العون والتوفيق.وخلال اللقاء استعرض الأمير خالد الفيصل خطط أمانة العاصمة المقدسة خلال الفترة المقبلة، فيما عبر المهندس القويحص عن فخره بثقة القيادة، مؤكداَ أن هذه الثقة وكلمات أمير مكة المكرمة ستكون - بعون الله - دافعا له لتحقيق التطلعات والآمال خدمةً لمكة وقاصديها.// انتهى //13:58ت م