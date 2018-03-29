الرياض 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 مارس 2018 م واسأطلقت الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية مسابقة ( سلامتنا ) لجميع طلاب وطالبات التعليم العام بجميع مراحله الدراسية ، وتأتي ضمن الحملة التثقيفية لمبادرة ( السلامة المرورية لطلبة المدارس - غرس الثقافة المرورية في نفوس النشء ) أحد مبادرات التحول الوطني، مشتملة على مجالات : الفيديو، والتصميم الإلكتروني، والرسم، والأفكار الإبداعية، والصور الفوتوغرافية.ويمكن الاطلاع على كافة تفاصيل التسجيل في موقع المسابقة ومعرفة مجالاتها وشروطها وجوائزها وآلية التكريم بزيارة الرابط التالي : www.alamn.net، ومن ثم الدخول على أيقونة المسابقة ( سلامتنا ) .// انتهى //14:00ت م