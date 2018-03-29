مكة المكرمة 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 مارس 2018 م واسكرمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بالشؤون الصحية المدرسية اليوم, الجهات المشاركة في فعاليات الأسبوع الخليجي الموحد لتعزيز صحة الفم والأسنان, الذي يأتي تحت شعار "الأسنان صحة وجمال" وتستمر أسبوع, وذلك على مسرح التعليم بالعزيزية للبنين وبقاعة الملك فهد بتعليم البنات.وعبر مساعد المدير العام للتعليم للشؤون التعليمية طلال الحربي, عن شكره لكل الجهات المشاركة في فعاليات الأسبوع الخليجي الموحد لتعزيز صحة الفم والأسنان, مثمناً لهم دعمهم وشراكتهم في الإسهام في رفع الوعي لدى الميدان التربوي بأهمية الحفاظ على صحة البدن وصحة الفم والأسنان, مشيراً إلى أن مثل هذه الفعاليات تسهم في رفع التوعية الصحية لأفراد المجتمع.// انتهى //14:02ت م