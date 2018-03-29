تبوك 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 مارس 2018 م واسرفع المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري أسمى الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة صدور موافقته - أيده الله - بصرف مكافأة مالية بمبلغ ألفي دولار لجميع الطلاب والطالبات والمبتعثين في جميع دول العالم، وكذلك الدارسين على حسابهم الخاص في الجامعات المعترف بها، بناء على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -.وأكد مدير تعليم تبوك أن رعاية القيادة الحكيمة المستمرة لأبنائهم وبناتهم الطلاب والطالبات هي حافز كبير ودعم لمسيرتهم التعليمية والتعليم في بلادنا بجميع مراحله الذي يشهد قفزات كبيرة ونوعية حتى أصبحت الجامعات والمدارس تغطي مدن المملكة وقراها وهجرها كافة، وابتعث أبناؤنا وبناتنا إلى أنحاء العالم ينهلون من معين العلم والحضارة، وأصبح طلابنا وطالباتنا ينافسون ويتميزون في المحافل الدولية.// انتهى //14:05ت م