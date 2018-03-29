جدة 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 مارس 2018 م واسافتتح صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة , اليوم ، مشروع جسر تقاطع طريق الأمير ماجد مع طريق مكة القديم , والذي تم تنفيذه ضمن خطة تحرير الحركة المرورية في المحاور والتقاطعات الرئيسية في أنحاء المحافظة.وأوضح معالي أمين محافظة جدة الدكتور هاني بن محمد أبوراس , بهذه المناسبة , أن مشروع الجسر يأتي ضمن خطط الأمانة في تحرير وتطوير التقاطعات والمحاور الرئيسية في أنحاء المحافظة ، لافتاً إلى أنه وبافتتاح هذا المشروع يكون قد بلغ إجمالي مشاريع تحرير الطرق والمحاور إلى 27 نفقاً وجسرًا نفذت خلال الثمانية أعوام الماضية.وأفاد أن المشروع الذي يمتد على طريق الأمير ماجد ماراً بأعلى طريق مكة القديم إلى طريق مدائن الفهد , هو عبارة عن جسر باتجاهين (شمال/جنوب) بعرض ثلاثة مسارات لكل اتجاه وبطول 640متراً ، من شأنه تيسير التنقل من مطار الملك عبدالعزيز شمالاً إلى طريق مدائن الفهد جنوباً.يذكر أن افتتاح الجسر يأتي بعد أسابيع قليلة من إطلاق الحركة المرورية في مشروع النفق بذات التقاطع , والذي تم تنفيذه على طريق مكة القديم مع طريق الأمير ماجد في كلا الاتجاهين (شرق/ غرب) وبطول يصل إلى 550 متراً.// انتهى //14:06ت م