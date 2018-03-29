رياض الخبراء 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 مارس 2018 م واسدشن محافظ رياض الخبراء حسن بن فهد السلطان أمس, انطلاقة ملتقى الأزمات والكوارث، المقام بمركز الأمير سلطان الحضاري، بحضور مساعد المدير العام للخدمات العلاجية بصحة القصيم الدكتور سلطان الشايع ، ومدراء القطاعات الأمنية بالمحافظة والجهات الحكومية.ويهدف الملتقى الذي يستمر يومين إلى اطلاع المهتمين ببرامج الطوارئ والأزمات والعاملين في أقسام الطوارئ على مفاهيم إدارة الأزمات والكوارث والجديد في هذا المجال.وأشاد محافظ رياض الخبراء بجهود المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم في تفعيل مثل هذه الملتقيات لما تقدمه من مهارات فنية يعود نفعها على مقدمي الخدمات الصحية في المجالات الطبية خصوصا في مجال الطوارئ والأزمات، مثمناً للمشاركين حرصهم على التفاعل والمشاركة في تطوير ادائهم.من جانبه أكد مساعد المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور سلطان الشايع, أن الشؤون الصحية تحرص على تطوير قدرات ومهارات الكوادر الطبية والفنية بالمنطقة، بمختلف تخصصاتهم وأدوارهم، مبينا أن الملتقى يأتي انطلاقا من حرص الشؤون الصحية على الالتقاء بالجهات ذات العلاقة بمباشرة حالات الطوارئ والأزمات، ومناقشة العديد من الجوانب وبحث تطوير اوجه التعاون بما يحقق الأهداف المنشودة.من جانبه بين مدير إدارة الطوارئ والأزمات بصحة القصيم الدكتور ابراهيم الثويني, أن الملتقى يستعرض مفاهيم إدارة الأزمات والكوارث ومراحل الاستجابة لها وأثر الكوارث على الاطفال، والكوارث الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية ودور التقنية الحديثة في رصد الحالات المناخية وأثرها في إدارة الأزمة والتعامل مع حالات الوبائيات وخطة طوارئ الدفاع المدني في محافظة رياض الخبراء.// انتهى //14:09ت م