إسلام آباد 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 مارس 2018 م واسأغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية ، اليوم ، على ارتفاع بنسبة 0.70% عند مستوى 45489 نقطة.وبلغت كمية التداول 163035040 سهماً نفذت في 369 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 175 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 171 شركة، واستقرت قيمة أسهم 23 شركة.وسيطرت أسهم شركات التكنولوجيا والاتصالات والمواد الكيميائية على التداول الإيجابي في البورصة.// انتهى //15:12ت م