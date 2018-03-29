بريدة 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 مارس 2018 م واسرعى معالي قائد القوات البرية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير اليوم , حفل تخريج دورات معهد طيران القوات البرية بالقصيم للعام التدريبي 1439/1438هـ .وكان في استقبال معاليه في مقر الحفل قائد طيران القوات البرية اللواء الركن أنس بن حسن العلي وقائد معهد طيران القوات البرية اللواء الطيار الركن فهد بن مسحل الثبيتي وعدد من القيادات العسكرية والأمنية وعدد من مسئولي المنطقة .وبدأ الحفل بتلاوة آيات عطرة من القرآن الكريم ، ثم ألقى قائد معهد الطيران للقوات البرية كلمة ترحيبية بمعالي قائد القوات البرية على تشريفه الحفل .ثم تقدم قائد طابور العرض العسكري لأخذ الأذن ببدأ العرض العسكري لوحدات معهد الطيران القوات البرية والوحدات المساندة .وفور انتهاء العرض العسكري ألقيت كلمة الخريجين , بعد ذلك تقدم قائد سرية الطلبة لتلاوة القسم للطلبة الفنيين.إثرها تم إعلان النتائج النهائية للدورات وتكريم المتفوقين.بعدها تفضل معالي قائد القوات البرية بتعليق أجنحة الطيران على صدور الضباط الطيارين الخريجين.وقال معالي قائد القوات البرية : إن ما لاحظته وشاهدته في هذا اليوم هو شيئ يدعو إلى الفخر والاعتزاز بوجود هذا الصرح الشامخ في قواتنا البرية الذي يستطيع تخريج طياري وفنيي القوات البرية بنفس المعايير والمقاييس المستخدمة في أفضل جيوش العالم.وأضاف : إن سلاح طيران القوات البرية أحد أسلحة القوات البرية ذات الأهمية العالية وما يقدمه من مرونة وخفة حركة وسرعة استجابة في ميدان اتضحت أهميته وقدرته الفائقة من خلال أحداث درع الجنوب وأحداث عاصفة الحزم وإعادة الأمل ، ولكنه أيضا أحد القدرات المهمة التي يمكن استخدامها على مستوى الوطن بأكمله مثل المشاركة في مساندة وزارة الداخلية والقطاعات الأمنية والإخلاء الطبي والحالات الطارئة والحقيقة.وقدم معاليه شكره وتقديره لمنسوبي سلاح طيران القوات البرية على ما رآه من احترافية ومهارة عالية سواء في ميادين القتال أو ما رأيته في حفل معهد طيران القوات البرية , سائلاً الله التوفيق والسداد والمستقبل المشرف - بإذن الله- .وفي ختام الحفل عزف السلام الملكي .بعد ذلك توجه معالي قائد القوات البرية لزيارة مرافق المعهد , كما دشن معاليه طائرات الشوايزر الجديدة.// انتهى //15:23ت م