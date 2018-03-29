رياضي / اختتام مهرجان مشروع تطوير كرة القدم بمدارس تعليم جازان
الخميس 1439/7/12 هـ الموافق 2018/03/29 م واس
جيزان 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 مارس 2018 م واس
اختتمت أمس ، فعاليات مشروع تطوير كرة القدم بمدارس منطقة جازان في مرحلتها الأولى ،بمشاركة مراكز "تطوير" بالمنطقة.
وتضمنت الفعاليات إقامة منافسات بين منتخبات المراكز وتكريم للبارزين من الفرق المشاركة في المهرجان ، حيث تم تتويج منتخب مكتب تعليم جيزان بكأس المركز الأول والميداليات الذهبية ومنتخب مكتب تعليم أبو عريش بكأس المركز الثاني والميداليات الفضية .
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15:24ت م