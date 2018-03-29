جيزان 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 مارس 2018 م واساختتمت أمس ، فعاليات مشروع تطوير كرة القدم بمدارس منطقة جازان في مرحلتها الأولى ،بمشاركة مراكز "تطوير" بالمنطقة.وتضمنت الفعاليات إقامة منافسات بين منتخبات المراكز وتكريم للبارزين من الفرق المشاركة في المهرجان ، حيث تم تتويج منتخب مكتب تعليم جيزان بكأس المركز الأول والميداليات الذهبية ومنتخب مكتب تعليم أبو عريش بكأس المركز الثاني والميداليات الفضية .// انتهى //15:24ت م