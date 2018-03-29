الرياض 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 مارس 2018 م واسأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 29.41 نقطة ليقفل عند مستوى 7870.87 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.8 مليار ريال.وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 191 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 108 آلاف صفقة، سجلت فيها أسهم 67 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 110 شركات على تراجع.وكانت أسهم شركات المصافي, وأسترا الصناعية, وبدجت السعودية, والعالمية, والعقارية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات ميدغيلف للتأمين, والأسمنت السعودي, والخزف السعودي, والبلاد, وجرير، فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و 4.62% .فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء، وكيان السعودية, والجزيرة, وسابك هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك, والإنماء, ودار الأركان, والراجحي، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 42.79 نقطة ليقفل عند مستوى 2951.50 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5 ملايين ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 162 ألف سهم تقاسمتها 313 صفقة.// انتهى //15:25ت م