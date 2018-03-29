حائل 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 مارس 2018 م واسيشارك مجلس التنمية السياحية بمنطقة حائل في ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي 2018م الذي ينطلق يوم الأحد القادم بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة أمين عام مجلس التنمية السياحية المهندس زياد بن عياده المصيول أن مشاركة المجلس بالملتقى تهدف إلى عرض الفرص الاستثمارية بالمنطقة لزيادة حجم الاستثمارات في المشاريع السياحية مبيناً أنه سيتم تسويق منطقة حائل كوجهة سياحية استثمارية جاذبة والتعريف بالتنمية السياحية بالمنطقة والتسويق للمواقع والوجهات السياحية وعرض أبرز برامج الهيئة الخاصة بدعم الاستثمار السياحي.وأبان المصيول أن الجناح الخاص بالمنطقة تشارك فيه أمانة منطقة حائل من خلال عرض لأبرز الفرص الاستثمارية السياحية بالمنطقة بالإضافة إلى مشاركة عدداً من المستثمرين في القطاع السياحي .// انتهى //15:26ت م