موسكو 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 مارس 2018 م واساهتمت الصحف الروسية الصادرة اليوم بتصريح الناطق الرسمي بإسم الكرملين ديمتري بيسكوف الذي رحب بإعلان النمسا استعدادها للتوسط بين روسيا وبريطانيا لتسوية الخلافات القائمة .وتطرقت إلى استياء موسكو حيال رفض الجانب الامريكي منح تأشيرات للمنتخب الروسي للمصارعة الحرة للمشاركة في البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة .وأفادت الصحف عن المساعدات الانسانية التي قدمتها وزارة الطوارئ الروسية لسكان جنوب شرق أوكرانيا .وفي الشان الاقتصادي أشارت الصحف إلى انخفاض سعر العملة الروسية اثناء تداولاتها إلى 57.67 مقابل الدولار و 71.09 لليورو .// انتهى //15:30ت م