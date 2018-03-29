عام / اهتمامات الصحف الروسية
الخميس 1439/7/12 هـ الموافق 2018/03/29 م واس
موسكو 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 مارس 2018 م واس
اهتمت الصحف الروسية الصادرة اليوم بتصريح الناطق الرسمي بإسم الكرملين ديمتري بيسكوف الذي رحب بإعلان النمسا استعدادها للتوسط بين روسيا وبريطانيا لتسوية الخلافات القائمة .
وتطرقت إلى استياء موسكو حيال رفض الجانب الامريكي منح تأشيرات للمنتخب الروسي للمصارعة الحرة للمشاركة في البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة .
وأفادت الصحف عن المساعدات الانسانية التي قدمتها وزارة الطوارئ الروسية لسكان جنوب شرق أوكرانيا .
وفي الشان الاقتصادي أشارت الصحف إلى انخفاض سعر العملة الروسية اثناء تداولاتها إلى 57.67 مقابل الدولار و 71.09 لليورو .
// انتهى //
15:30ت م