تونس 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 مارس 2018 م واسعقدت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم " ألكسو " في مقرها بالعاصمة التونسية اليوم ، ندوة فكرية بمناسبة الذكرى الـ 42 ليوم الأرض تحت عنوان " القدس فلسطينية " بحضور سفراء الدول العربية المعتمدين بتونس وعدد من الشخصيات السياسية والثقافية من الوطن العربي .وحيّا الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في كلمته الافتتاحية التي ألقاها نيابة عنه وزير الثقافة التونسي محمد زين العابدين الصمود البطولي للشعب الفلسطيني، مؤكداً مساندة تونس المطلقة لنضال الشعب الفلسطيني المشروع .وشدد الرئيس السبسي على أنه في ظل ما تشهده فلسطين في الآونة الاخيرة من تكثيف لعمليات مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات وتشريد العائلات والسعي لانتزاع القدس من الفلسطينيين وسلبها طابعها العربي الإسلامي ، فإن كل المساعي التي لا تضمن قيام الدولة الفلسطينية ذات السيادة هي مساعي مآلها الفشل ، وأن حل الدولتين هو الحل الوحيد لنهاية الصراع .من جانبه عد مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم " ألكسو " الدكتور سعود الحربي هذا الاجتماع بمثابة صرخة فزع يطلقها العالم العربي من أجل تكثيف الجهود واستنهاض الهمم لإعادة الحق للشعب الفلسطيني وحمايته من دكتاتورية وعنصرية سلطات الاحتلال، مؤكداً أن " ألكسو " التي تمثل الفكر التربوي والتوعوي في العالم العربي ستمضي قدماً نحو دعم كل البرامج التي من شأنها مساعدة الشعب الفلسطيني .بدوره قدم وزير الثقافة الفلسطيني الدكتور إيهاب بسيسو لمحة عن ما يعيشه الشعب الفلسطيني يومياً من معاناة مع قوات المحتل، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني سيبقى صامداً أمام آلات العدو وإجراءاته العنصرية ومحاولاته تهويد القدس وسيمضى قدماً نحو التحرير الكامل لأراضيه.وقد صاحب الندوة افتتاح معرض للصور الفوتوغرافية ضم لوحات لمشاهد من فلسطين وغزة ، ومعرضاً آخراً للمنسوجات اليدوية الفلسطينية .// انتهى //15:31ت م