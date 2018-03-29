بيروت 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 مارس 2018 م واسأكد المدير العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في لبنان كلاوديو كوردوني دعم الوكالة الأممية لحقوق اللاجئين الفلسطينيين وكرامتهم وهويتهم الوطنية.وشدد كوردوني في تصريح اليوم على التزام الأونروا بتقديم كل الخدمات للاجئين، وضرورة توفير الموارد المالية المطلوبة للوكالة لأداء عملها بموجب ولايتها.وناشد الدول المانحة تأمين التمويل اللازم للأونروا للاستمرار في القيام بواجباتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.// انتهى //15:32ت م