الرياض 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 مارس 2018 م واسأكد رئيس اللجنة الوطنية لريادة الأعمال بمجلس الغرف السعودية عضو مجلس إدارة غرفة الرياض علي العثيم، أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى الولايات المتحدة الأمريكية ستسهم في تحقيق المكاسب المشتركة للبلدين، وفي بناء اقتصاد وطني قوي، وتطوير هيكل الإنتاج، وخلق قطاعات جديدة مولدة للدخل، بالإضافة إلى عدد من الجوانب المختلفة الأخرى.ونوه العثيم في تصريح صحفي له: بالاهتمام في العلاقة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، من خلال التوليد المشترك للوظائف بين البلدين، وتوطين التقنيات الصناعية بالمملكة، وبتوقيع الاتفاقيات بين جهات بحثية وجامعات أمريكية وسعودية، على هامش منتدى "الابتكار من أجل التأثير"، بالإضافة إلى عزم الكثير من الشركات الأمريكية وصندوق رؤية سوفت بنك بالاستثمار داخل المملكة.وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات ستسهم في تحقيق التحول الرقمي للمملكة من خلال نقل المعرفة والاستحواذ على أنظمة ذات العلاقة بالذكاء الاصطناعي، وضخ المزيد من المشروعات الريادية الناشئة القائمة على الابتكار والتقنية داخل منظومة الاقتصاد الوطني، للمساهمة في التحول المنشود نحو اقتصاد المعرفة.// انتهى //15:53ت م