المدينة المنورة 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 مارس 2018 م واساُختتمت بالمدينة المنورة اليوم, أعمال ورشة مبادرة مركز "إيثار" للأعمال التطوعية، الذي نظمته شركة تطوير للخدمات التعليمية واستضافته الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة على مدى يومين, بحضور مدير عام التعليم بالمدينة ناصر بن عبدالله العبدالكريم, والرئيس التنفيذي لشركة تطوير للخدمات التعليمية الدكتور محمد بن عبدالله الزغيبي.وأوضح مدير عام التعليم بالمدينة المنورة أن من أفضل الأعمال وأجودها, أن يتعلم الطالب قيمة التطوع, ويبذل بنفس سخية ما يُقدمه من عمل أو سلوك أو تعاون مع الآخرين، مُشيراً إلى أن المملكة ومن عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - ومن بعده أبنائه البررة وحتى هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - تحث وتشجع على التطوع, الذي نتج عنه النمو المتسارع في المؤسسات الاجتماعية والتعاونية سواءً المؤسسات التعليمية أو الصحية أو الاجتماعية أو غيرها من المؤسسات المهتمة بالتطوع، منوهاً برؤية المملكة 2030 التي جاءت بخطتها خطة التحول 2020 لتجعل لهذا الأمر قيمة مضاعفة لتحقيق نسبة كبيرة في أعمال التطوع وعلى الأصعدة كافة.يذكر أن أعمال الورشة قدمت عرضاً عن آلية تنفيذ مبادرة "إيثار" للأعمال التطوعية، وعدداً من العروض, تضمنت عروضاً لمنتجات الشركة للطفولة المبكرة, وعرض لمنتجاتها للعلوم والرياضيات, وعن التربية الخاصة, وعن مراكز "ستيم stem" المدرسية, إلى جانب معرض خاص يتضمن أبرز منتجات الشركة.// انتهى //15:54ت م