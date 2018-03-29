الرياض 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 مارس 2018 م واسيبدأ الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية تسجيل الشركات ومنظمي البطولات في سجلات الاتحاد السعودي ، بهدف إنشاء تصنيف خاص لمنظمي البطولات المحلية .ويهدف الاتحاد بهذا التصنيف إلى رفع كفاءة المنظمين وتطوير البطولات والمسابقات المحلية، التي تكون بوابة المشاركات الدولية للمتسابقين .ويستقبل الاتحاد السعودي تقديم الشركات والمنظمين حتى الثاني عشر من أبريل المقبل، وذلك تمهيدًا لطرح بطولات الموسم المقبل للمنافسة العامة .وأوضح الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية أن الشركات المتقدمة ومنظمي البطولات سيحصلون على دعمٍ مالي من الاتحاد وذلك في سبيل تنظيم بطولات مميزة تسهم في تقديم بطولات مشرّفة وموسم رياضي مميز .وحدد الاتحاد السعودي بطولاته الثمان، هي الكارتينج، اوتو كروس، موتوكروس، درفت، دراق، ساند دراق، رالي كروس، جي تي .بدوره أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله الفيصل رئيس الاتحاد ثقته بالشركات ومطوري الرياضة على الالتزام بالتاريخ المحدد، وذلك من أجل البدء في التحضير للموسم الرياضي المقبل، الذي سيشهد روزنامة من مختلف البطولات .// انتهى //15:54ت م