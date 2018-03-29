القاهرة 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 مارس 2018 م واسالتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية، الفريق أول زبير محمود حياة، الذي يزور القاهرة حاليا.وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في عدد من المجالات خاصة المجال العسكري والتدريب، كما تطرق إلى أخر المستجدات على صعيد الوضع في منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي.وأكد الجانبان، خلال اللقاء وفقاً لبيان صدر عن الرئاسة المصرية، أهمية مواصلة التنسيق المكثف ودفع الجهود المشتركة بين البلدين لتعزيز السلم والأمن الإقليمي والدولي ومكافحة الإرهاب .// انتهى //15:54ت م