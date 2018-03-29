القاهرة 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 مارس 2018 م واستنظم جامعة الدول العربية ندوة حول "سبل تعزيز آليات المساءلة عن العنف الجنسي ضد النساء في أوقات النزاعات المسلحة" بالتعاون مع مكتب الممثل الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة المعني بالعنف الجنسي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة للمساواة بين الجنسين.وأكدت مدير إدارة المرأة والأسرة والطفولة بالجامعة العربية ايناس مكاوي، في تصريح صحفي اليوم، أن الندوة التي تبدأ أعمالها بعد غد بالقاهرة تكتسب اهميتها في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة العربية على المستوى الأمني من إرهاب ونزاعات مسلحة في عدد من الدول العربية، فضلاً عن تفاقم ظاهرة العنف الجنسي ضد النساء والفتيات واستخدام الجماعات الإرهابية العنف المتطرف في التعامل مع النساء وكأداة للحرب.// انتهى //15:55ت م