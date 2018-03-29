الرياض 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 مارس 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمكتب سموه بقصر الحكم اليوم محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي الذي قدم للسلام على سموه عقب تعيينه محافظاً لشقراء .واستمع البواردي لتوجيهات سموه ببذل الجهود في خدمة المواطنين والمقيمين بالمحافظة بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة .وعبر محافظ شقراء عن شكره لسمو أمير منطقة الرياض على دعمه وتوجيهه منوهاً بثقة سموه الغالية متطلعاً أن يكون عند حسن الظن .// انتهى //16:50ت م