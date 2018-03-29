فرسان12 رجب 1439 هـ الموافق 29 مارس 2018 م واسأنهت محافظة جزر فرسان استعداداتها للاحتفاء بمهرجان صيد سمك الحريد في نسخته الخامسة عشرة للعام الحالي , والذي ستنطلق فعالياته يوم الخميس المقبل , برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان .وأوضح محافظ جزر فرسان حسن بن حسين الحازمي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، أن المحافظة أنهت كافة استعدادتها لمهرجان الحريد لهذا العام , حيث تم الانتهاء من تجهيز موقع الاحتفال الثقافي بشاطئ الغدير السياحي , وساحة الاحتفالات الشعبية و قرية القصار وشاطئ الحصيص " الشاطئ المخصص لصيد سمك الحريد , مفيداً كافة اللجان العاملة أكملت استعداداتها لتنفيذ العديد من النشاطات الترفيهية والثقافية والعروض الرياضية والفنية والمسرحية وسوق للأسر المنتجة التي ستتواصل على مدى ثلاثة أيام ، سعياً لتقديم كل ما يلبي رغبات زوار المهرجان.وأشار الحازمي إلى ما تحضى به محافظة جزر فرسان الدعم والرعاية والاهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ ، ومتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز امير منطقة جازان , و صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان لكل ما تشهده المحافظة من منجزات تنموية وقفزات تطويرية شملت المحافظة وغيرها من محافظات المنطقة.وأختتم تصريحه مفيداً أن المحافظة ستشهد خلال مهرجان الحريد تدشين العديد من مشروعات الخير والنماء في شتى المجالات البلدية والتعليمية والصحية والسياحية وغيرها من المشروعات , سائلا ً الله تعالى العون والتوفيق للقائمين على المهرجان لتحقيق الأهداف المرجوة , وأن يديم على بلادنا العزيزة أمنها واستقرارها وولاة أمرها.//انتهى//16:50ت م