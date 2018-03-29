الطوال 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 مارس 2018 م واسفتحت بلدية محافظة أحد المسارحة اليوم مظاريف مبادرات "٢٠١٨" , لعدد من المشروعات البلدية بقيمة إجمالية تجاوزت "40 مليون ريال , تضمنت مشاريع خدمية مهمة للمحافظة والقري التابعة لبلدية أحد المسارحة .وأكد رئيس البلدية المهندس سلمان بن حسين الفيفي أهمية التقيد والالتزام من قبل المقاولين بالمواصفات التي تضمنتها وثائق المناقصات والإسراع في عملية التسليم والتنفيذ لجملة هذه المشاريع والتقيد بالمدة الزمنية اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات , مبينا أن تنفيذ هذه المشاريع يأتي ضمن أعمال البلدية لإيصال الخدمات داخل المحافظة والقرى التابعة لها.// انتهى //16:51ت م